Alt Urgell: cloenda del projecte educatiu i social «Paraules per a tothom»

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell ha informat sobre l’acte de cloenda del projecte educatiu i social «Paraules per a tothom» que ha estat portat a terme per l’Escola Albert Vives i Taller Claror amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. El projecte recull el testimoni d’altres programes anteriors, com ara, «Comprant records» o «Compartint Vides», basats en la interacció i transmissió de valors entre els col·lectius de gent gran i alumnes de 6è de primària i que, en aquesta ocasió, s’obre a la convivència entre alumnes del mateix nivell educatiu i persones usuàries del Taller Claror.
Durant l’acte de cloenda, on es farà un repàs de l’experiència portada a terme al llarg de tot un curs escolar, els protagonistes i participants de les convivències lliuraran a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell un conjunt de materials que són el testimoni de la seva interacció en el marc de les diferents activitats portades a terme i que formaran part de la memòria col·lectiva.
«Paraules per a tothom» és un projecte que té per objectiu la dinamització i interacció dels alumnes de 6è nivell del col·legi Albert Vives amb els usuaris i usuàries del Taller Claror a través de diferents activitats, com ara, endevinalles, jocs lingüístics i altres recursos fonamentats en l’expressió corporal i no verbal. El projecte s’ha enfocat en potenciar les relacions personals entre els participats en tant que vehicle per a establir vincles afectius i socials orientats a la consecució d’objectius basats en el trencament d’estereotips cap a les persones amb discapacitat a patir del coneixement i reconeixement mutu, el respecte, l’empatia així com l’escolta activa.
L’activitat principal s’ha dut a terme a Salàs de Pallars en unes convivències intergeneracionals, amb pernoctació inclosa, dutes a terme els dies 28 i 29 d’abril i en el marc de les quals es varen realitzar tot un seguit d’activitats basades en la dinamització de grups, la realització de jocs esportius, manualitats, entre d’altres, on la dansa i la música van actuar com a potents vehicles de sensibilitat, comunicació i integració.
Finalment, l’acte de cloenda representa la primera activitat que es durà a terme a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell després de l’incendi del passat 2 de juny, on el servei es va veure afectat greument per la manca de subministrament elèctric a l’equipament.