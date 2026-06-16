Alt Urgell: cloenda del projecte educatiu i social «Paraules per a tothom»

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El projecte té per objectiu la dinamització i interacció dels alumnes de 6è nivell del col·legi Albert Vives amb els usuaris del Taller Claror (Arxiu Comarcal)
El projecte té per objectiu la dinamització i interacció dels alumnes de 6è nivell del col·legi Albert Vives amb els usuaris del Taller Claror (Arxiu Comarcal)

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell ha informat sobre l’acte de cloenda del projecte educatiu i social «Paraules per a tothom» que ha estat portat a terme per l’Escola Albert Vives i Taller Claror amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. El projecte recull el testimoni d’altres programes anteriors, com ara, «Comprant records» o «Compartint Vides», basats en la interacció i transmissió de valors entre els col·lectius de gent gran i alumnes de 6è de primària i que, en aquesta ocasió, s’obre a la convivència entre alumnes del mateix nivell educatiu i persones usuàries del Taller Claror. 

Durant l’acte de cloenda, on es farà un repàs de l’experiència portada a terme al llarg de tot un curs escolar, els protagonistes i participants de les convivències lliuraran a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell un conjunt de materials que són el testimoni de la seva interacció en el marc de les diferents activitats portades a terme i que formaran part de la memòria col·lectiva. 

«Paraules per a tothom» és un projecte que té per objectiu la dinamització i interacció dels alumnes de 6è nivell del col·legi Albert Vives amb els usuaris i usuàries del Taller Claror a través de diferents activitats, com ara, endevinalles, jocs lingüístics i altres recursos fonamentats en l’expressió corporal i no verbal. El projecte s’ha enfocat en potenciar les relacions personals entre els participats en tant que vehicle per a establir vincles afectius i socials orientats a la consecució d’objectius basats en el trencament d’estereotips cap a les persones amb discapacitat a patir del coneixement i reconeixement mutu, el respecte, l’empatia així com l’escolta activa. 

L’activitat principal s’ha dut a terme a Salàs de Pallars en unes convivències intergeneracionals, amb pernoctació inclosa, dutes a terme els dies 28 i 29 d’abril i en el marc de les quals es varen realitzar tot un seguit d’activitats basades en la dinamització de grups, la realització de jocs esportius, manualitats, entre d’altres, on la dansa i la música van actuar com a potents vehicles de sensibilitat, comunicació i integració. 

Finalment, l’acte de cloenda representa la primera activitat que es durà a terme a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell després de l’incendi del passat 2 de juny, on el servei es va veure afectat greument per la manca de subministrament elèctric a l’equipament. 

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