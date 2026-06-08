El Govern reforça la participació amb la renovació de la Visura Ciutadana

El Govern ha culminat el procés de renovació de la Visura Ciutadana amb la selecció dels nous membres i suplents que en formaran part, consolidant així aquest òrgan com a peça clau del model d’administració oberta i participativa. Així, els membres de la nova Visura seran Cristina Rovira Molné, Sandra López Vello, Júlia Pons Obiols, Paula Lucía Loya, Íngrid Blanc Gimeno, Alexandre Foix Baldé, Alejandro Payan Martínez, José Antonio Espejo Pérez, José Benjamín Rodrigo Aleixandre i Damien Bousquet Ribot.
Aquesta renovació s’inscriu en l’estratègia del Govern per a enfortir els mecanismes de participació directa de la ciutadania i continuar avançant cap a unes institucions més transparents, obertes i properes. La Visura Ciutadana esdevé, en aquest sentit, un instrument central per a implicar la ciutadania no organitzada en els afers públics i reforçar la qualitat democràtica.
El procés de selecció dels nous membres s’ha desenvolupat amb totes les garanties de transparència i igualtat d’oportunitats, d’acord amb el que estableix el Reglament de participació ciutadana. La designació s’ha fet mitjançant sorteig públic el passat 21 de maig, davant la Secretaria General i dos membres de l’anterior Visura, un mecanisme que assegura la imparcialitat i la pluralitat del nou òrgan.
D’aquesta manera, el Govern referma la voluntat de consolidar la Visura Ciutadana com un espai estable, útil i representatiu, que contribueixi a millorar les polítiques públiques a través de la implicació directa de la ciutadania.