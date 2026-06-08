La preservació del patrimoni històric inspira la 12a edició de la World Robot Olympiad Andorra Telecom

L’Auditori del Centre de Formació Professional d’Aixovall acollirà, aquest proper dissabte, 13 de juny, la final andorrana de la World Robot Olympiad (WRO), una competició internacional de robòtica educativa que promou l’aprenentatge de la tecnologia, la programació i l’enginyeria entre els joves d’una manera pràctica, creativa i participativa. En aquesta dotzena edició hi participaran 15 equips formats per infants i joves d’entre 8 i 15 anys, que posaran a prova els seus coneixements en robòtica mitjançant el disseny, la construcció i la programació de robots capaços de superar diferents missions.
Les civilitzacions antigues, protagonistes dels reptes
Cada any, la WRO proposa una temàtica comuna que serveix d’inspiració per a totes les categories. Enguany, sota el lema “Civilitzacions antigues”, els participants exploraran el llegat de les cultures que han marcat la història de la humanitat i reflexionaran sobre la importància de preservar el patrimoni històric i cultural.
A la categoria Start, els robots hauran de recollir objectes representatius del passat i transportar-los fins a un museu, contribuint a conservar el coneixement i les tradicions de les antigues civilitzacions.
A la categoria Elementary, els participants s’endinsaran en l’organització d’un gran festival musical, on els robots hauran de preparar l’escenari gestionant instruments, notes musicals, micròfons i altres elements necessaris per a l’espectacle.
Pel que fa a la categoria Junior, els equips treballaran en una antiga fortalesa històrica. Els seus robots hauran de facilitar la visita dels assistents, netejar camins i contribuir a la preservació d’un espai patrimonial ple d’història.
A través d’aquests reptes, els participants desenvolupen habilitats relacionades amb la resolució de problemes, el pensament computacional, la creativitat, el treball en equip i la innovació tecnològica.
Una jornada oberta al públic
La competició s’obrirà al públic a partir de les 9 hores i els equips disposaran de diverses rondes per a demostrar les capacitats dels seus robots. Les puntuacions obtingudes determinaran la classificació final de cada categoria.
Els robots participants poden estar construïts amb qualsevol plataforma robòtica que requereixi muntatge o bé haver estat desenvolupats pels mateixos equips, incloent-hi estructures creades mitjançant impressió 3D i altres solucions tecnològiques pròpies.
Compromís amb l’educació tecnològica
Andorra Telecom impulsa la participació andorrana a la World Robot Olympiad com a part del seu compromís amb la promoció de les vocacions científiques i tecnològiques entre els més joves.
La iniciativa se suma a altres projectes educatius que la companyia desenvolupa al país per a fomentar les competències STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques), contribuint a preparar les noves generacions per als reptes d’una societat cada vegada més digital i tecnològica