El Govern presenta ‘Horitzó 23’ als grups de l’oposició

El cap de Govern, Xavier Espot, i els secretaris d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, i de Telecomunicacions i Infraestructures, César Marquina, s’han reunit aquest dimarts amb els grups parlamentaris de l’oposició per tal de presentar-los ‘Horitzó 23’, el nou pla d’acció de l’Executiu fins al 2023. Un treball que ha de ser enriquit pels grups parlamentaris, els diferents sectors i la ciutadania.

Els representants del Govern els han explicat la metodologia que hi ha prevista per implementar i fer seguiment del nou full de ruta, així com l’estructura en què es desenvolupa: 77 accions concretes dividides en 20 iniciatives emmarcades en tres pilars. El marc conceptual estan dividides en tres grans temàtiques: el de benestar i cohesió social, el d’economia i innovació, i el d’aliances pel canvi.

A banda de fer una presentació general del nou pla de Govern, adaptat al nou escenari sorgit després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, Espot i els secretaris d’Estat han remarcat especialment als grups parlamentaris la tasca legislativa que se’n desprèn fins al final de la legislatura.

Els representants dels grups de l’oposició s’han compromès a repassar la informació que se’ls ha entregat i fer arribar el retorn, amb les aportacions oportunes, a l’Executiu. Espot ja va indicar la voluntat de l’Executiu d’estudiar les propostes dels diversos grups parlamentaris i els agents econòmics i socials per tal de poder presentar la versió definitiva de l’‘Horitzó 23’ durant el pròxim debat d’orientació política.