Mas recorda la importància de visibilitzar la salut mental, sensibilitzar la societat i combatre l’estigma que l’envolta

La ministra de Salut, Helena Mas, ha recordat la importància de donar visibilitat a la salut mental, sensibilitzar la societat i combatre l’estigma que l’envolta, en el Dia mundial de la salut mental, que se celebra aquest divendres, 10 d’octubre. Ho ha fet durant el partit de bàsquet solidari ‘Dona’t un temps’, impulsat pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i que compta amb la col·laboració del Govern i del BC Andorra.
“Enguany, a més, aquesta commemoració coincideix amb un moment molt especial: la posada en marxa del nou Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions, que s’inaugurarà oficialment el dijous, 23 d’octubre. Aquest espai representa un pas endavant en el nostre model d’atenció, apostant per la proximitat, la integració i el suport continuat, i reflecteix el compromís de portar la salut mental a la comunitat”, ha assegurat Helena Mas.
En aquest punt, la titular de salut ha volgut recordar que la salut mental comunitària no es limita a tractar trastorns, sinó que treballa per a prevenir, acompanyar i enfortir vincles. “És una eina essencial per a construir comunitats més saludables, solidàries i resilients”, ha dit.
El partit d’aquest divendres se celebra per segon any consecutiu i té com a objectiu mostrar la importància de l’esport per a la salut mental i el benestar emocional. La jornada –que ha comptat amb la participació també de la ministra d’Afers Socials, Trini Marin; la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, així com representants del SAAS i de les associacions de salut mental– ha estat el punt de partida d’un seguit d’activitats diverses i participatives, que tindran lloc durant el mes d’octubre, amb l’objectiu posar la salut mental al centre, fomentar la comprensió i contribuir a una societat més empàtica, inclusiva i compromesa amb el benestar de tothom.