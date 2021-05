Afers Socials adjudica el subministrament de targetes de prepagament per a compres de primera necessitat

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, l’adjudicació del subministrament de targetes de prepagament o un sistema anàleg per a la compra de productes de primera necessitat. Els centres comercials adjudicataris han estat Centre Comercial Andorrà, SA i A.C.A, SAU (E.Leclerc – Hiper Andorra), i el termini de l’adjudicació és fins al 31 de desembre del 2021, prorrogable per un període d’un any.

Així doncs, l’objectiu d’aquestes targetes és que els usuaris del Departament d’Afers Socials que requereixin ajuts per adquirir productes de primera necessitat ho puguin fer amb les màximes facilitats i amb un mecanisme no discriminatori.

D’aquesta manera, atorgant les targetes als usuaris, es dóna una resposta immediata a les seves necessitats de manutenció i higiene amb un sistema que no els diferencia de la resta de clients dels establiments adjudicataris, ja que totes les targetes tenen el mateix disseny.

Les targetes tenen un import de 10, 50, 100, 200 i 300 euros i Afers Socials la recarregarà de manera automàtica mensualment, d’acord amb la necessitat de cada persona beneficiaria. Així, esdevenen una modalitat dels ajuts econòmics ocasionals que atorga el Ministeri després de la valoració d’un treballador social.

Des dels establiments es farà un control dels béns adquirits amb la targeta i en cas que se sospiti d’un ús fraudulent l’establiment haurà d’avisar al Departament.