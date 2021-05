Renovat el conveni de col·laboració entre el Govern i el Carnet Jove Andorra

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Victor Filloy, la proposta de renovació del conveni de col·laboració entre el Govern i Carnet Jove d’Andorra per tal d’apropar i oferir a totes les persones joves d’entre 12 i 30 anys, ambdues edats incloses, que es troben en situació vulnerable els serveis del Carnet Jove a Andorra i a la resta d’Europa.

El conveni té com a voluntat treballar amb aquests col·lectius per tal d’afavorir el seu desenvolupament i la seva integració social mitjançant diferents accions. L’acord permet a tots els joves tutelats, extutelats o amb una discapacitat reconeguda sol·licitar gratuïtament el Carnet Jove Clàssic i accedir als 60.000 avantatges disponibles actualment a Europa. A més a més, el Carnet inclou una assegurança de viatges arreu del món i activitats i propostes al llarg de l’any.

Els joves tutelats, extutelats i en situació de vulnerabilitat que desitgin fer-se el Carnet Jove, hauran d’adreçar-se a l’Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut per tal de formalitzar la sol·licitud. Pel que fa als joves amb discapacitat podran dirigir-se a l’oficina del Carnet Jove Andorra o als Punts d’Informació Juvenils per a l’obtenció gratuïta del Carnet Jove, amb la presentació prèvia de la targeta blava i d’un document d’identitat i una fotografia.

Amb aquest conveni també s’ha expressat el compromís de tractar, a través dels canals del Carnet Joveue puguin interessar a aquest col·lectiu com el projecte d’emancipació o els viatges inclusius, entre d’altres. Així mateix, l’acord obre les portes a altres col·laboracions com donar més visibilitat a aquests joves en les diferents activitats que s’organitzen des de l’Associació Carnet Jove Andorra o treballar en projectes comuns amb l’objectiu d’inclusió i normalització d’aquest col·lectiu en la societat.