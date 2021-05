La malaltia de Chagas va ser diagnosticada per primera vegada a una nena brasilera i tractada pel Doctor Carlos Chagas, d’aquí el seu nom. Es tracta d’una malaltia transmesa pel paràsit Trypanosoma Cruzi, un insecte que sol trobar-se en zones tropicals i que provoca afeccions cardíaques i digestives i fins i tot, portar a la mort. En l’actualitat afecta uns 8 milions de persones a tot el món i acaba amb la vida d’unes 20.000 persones a l’any. Segons alguns historiadors aquesta va ser la causa de la defunció de Darwin.

És una malaltia silenciosa, de desenvolupament lent, perquè no produeix símptomes ni en el moment del contagi ni fins passat força temps. Actualment hi ha un tractament, però el seu èxit depèn del moment en el qual es detecti la malaltia i de l’avançament d’aquesta.

Els símptomes són els típics d’altres malalties com vòmits, diarrees, dolor corporal, fatiga o febre. No es pot prevenir perquè no existeix cap vacuna. No obstant això cal tenir precaució i aplicar algunes mesures quan es viatgi als països més afectats com és Amèrica Llatina, com ara utilitzar sempre protecció antimosquits, menjar aliments segurs i evitar dormir a l’aire lliure o en habitatges que no tinguin bones condicions.

El contagi generalment és per picada directa de l’insecte, però també es pot transmetre per transfusions de sang o ingerint aliments prèviament contaminats.