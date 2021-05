Estrena de ‘A cor obert’ per part de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Òrgans d’Andorra

Les entrades s’han esgotat aquest dissabte al vespre per a l‘estrena d'”A cor obert”, una obra de teatre escrita pel dramaturg José Pascual Abellán, adaptada i dirigida per Mercè Canals i posada en escena per l’Associació de Trasplantats i Donants d’Òrgans d’Andorra.

En l’estrena al Teatre Comunal d’Andorra la Vella hi han assistit diferents autoritats, entre elles el ministre d’Ordenament Territorial i Habitatge, Víctor Filloy, la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, la secretària d’Estat d’Afers Socials, Teresa Milà, el secretari d’Estat de Turisme i Esports, Justo Ruiz, els consellers generals Ferran Costa i Pere López i el cònsol menor d’Andorra la Vella, David Astrié.

L’Associació ha rebut amb entusiasme l’acollida d’una obra que busca sensibilitzar sobre la donació d’òrgans: “Des d’ATIDA sempre hem confiat en el teatre com a mitjà per conscienciar sobre la nostra causa i seguirem reivindicant a través de la cultura i l’esport fins que la donació d’òrgans sigui una realitat a Andorra”, ha declarat la presidenta de l’Associació, Núria Gras, minuts abans de la funció. Gras també ha volgut agrair els espectadors presents a la sala amb un discurs de clausura carregat d’emoció i reivindicació: “M’agradaria que “A Cor Obert” servís per sacsejar les nostres emocions i ens fes reflexionar sobre la meravella de poder donar vida quan ja no la tenim”.

Els actors de la companyia Making Of, amb la col·laboració dels alumnes de l’Escola de Teatre Entreacte, han aconseguit emocionar el públic del Teatre Comunal: “Esperem que l’obra hagi fet ressonar moltes consciències i que ningú hagi sortit indiferent de la sala, ja que aquesta és una causa que ens afecta a tots”, ha manifestat a la directora de teatre, Mercè Canals, que col·labora amb l’Associació des del 2017.

“A cor obert” és una història íntima i commovedora, ambientada a Espanya als anys vuitanta quan tot just es realitzaven els primers trasplantaments d’òrgans i teixits. L’obra tracta de la donació d’òrgans des de tres punts de vista: del donant (familiars), del missatger (sanitaris) i del receptor (trasplantat). L’obra, que recorre la història d’un cor trasplantat, també compta amb dos poemes recitats escrits per membres de l’Associació ATIDA.

Aquest diumenge 9 de maig el Teatre Comunal d’Andorra la Vella acull dues funcions més, una a les 12 h i l’altra a les 18 h, per a les quals encara queden entrades a la venda. Aquestes es poden adquirir trucant al +376 373 037 per un preu de 12€. L’import de les entrades es destina íntegrament a l’Associació per al suport de les persones trasplantades i dels seus familiars així com per a seguir sensibilitzant a la població sobre la donació d’òrgans i teixits.

Els dies 19 i 20 de juny, el Teatre de les Fontetes de La Massana acollirà dues funcions més de l’obra “A cor obert”.