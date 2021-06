El Govern dona suport a 72 projectes amb un total de 180.000 euros

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació de les subvencions culturals per a projectes de l’any 2021. La convocatòria d’enguany permet ampliar el compromís del Ministeri amb el sector cultural arribant fins a una dotació pressupostària total de 180.000 euros, el que representa un increment de 30.000 euros més que l’any passat.

Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, s’han rebut un total de 87 propostes de les quals han estat acceptades 72 (83% del total presentat), si es té en compte l’ajut a la creació literària. “És una de la convocatòria de subvencions culturals més concorreguda, fet que apunta la proliferació de proposta i projectes culturals al país”, ha ressaltat el ministre Portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Les subvencions atorgades es reparteixen de la següent manera segons modalitats:

32 per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música, com ara la Producció disc de Nadal per Guillem Tudó Germà, l’Espectacle “Por/Desig” de la Companyia Líquid Dansa, el Projecte concerts de maridatge musical de Carolina Bartumeu Rocamora, Enregistrament “Jazzin And” d’Enric Bartumeu Rocamora, entre d’altres.

20 per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l'àmbit de les arts plàstiques i visuals, com ara el Curtmetratge "Under the Ice" de Àlvaro Rodríguez Areny, el Curtmetratge "El llac d'Engolasters" de Maria Caminal, Temporada de projeccions cinematogràfiques del Cineclub de les Valls, entre d'altres.

10 per a projectes editorials i ajut a la creació, com ara la “Nova web Portella” de Ass. Col·lectiu Portella, “Gran és la negra nit” de Editorial Límits, Publicació “Carrer del bosc” de Anem Editors, entre d’altres.

5 per a projectes de divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura en general, com ara “Folk al Pirineu” de David Font Bernet, “Activitats 25è aniversari” del Grup de folklore Casa de Portugal, entre d’altres.

4 per a projectes de difusió cultural dels mitjans de comunicació privats, com ara “Musik” de Premsa Andorrana SA, Patrimoni al detall de Agència Colominas, entre d’altres.

1 ajut a la creació literària.

En el procés d’avaluació, la comissió tècnica ha desestimat 15 propostes per diversos motius, com ara perquè no queda clara la viabilitat econòmica, perquè no són projectes estrictament culturals o perquè presenten mancances greus en la documentació requerida o incompleixen les bases.