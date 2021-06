La gavina corsa retorna a les Salines de la Trinitat

La Gavina Corsa (Ichthyaetus audouinii) està retornant a les salines de la Trinitat, dins del Parc Natural del Delta de l’Ebre, procedent de l’Àfrica. L’any passat la gavina corsa va començar un procés de restabliment de moltes parelles a dins les Salines de la Trinitat, amb una població de 1.837 parelles, convertint-se en la població més gran de Catalunya i una de les més grans del món.

Les xifres d’aquest any demostren que el retorn es consolida i, segons una primera estimació feta pel servei d’ornitologia de les salines, la població se situa entre 1.500 i 3.000 parelles. Si bé el nombre exacte de parelles encara no es coneix, s’espera un nombre similar al de l’any passat o fins i tot més elevat, ja que encara estem en el període habitual de retorn i encara hi ha aus que s’hi estan establint.

Les principals zones escollides per a la cria, són els camins entre cristal·litzadors de les Salines i darrere de les motes o divisors de terra que hi ha entre les basses del complex de les Salines.

La gavina corsa i la gavina capblanca estan catalogades com a vulnerables a Catalunya. De la gavina corsa, cal remarcar que gairebé només es distribueix a escala mundial dins de la Mediterrània. De fet, el 90% de la seva població nidificant es restringeix a l’estat Espanyol.

Inicialment, l’any 1966 amb una estimació total de 800 a 1.000 parelles, niava a illots mediterranis i era considerada com una de les gavines més rares del món. Per tant, es trobava globalment amenaçada i en perill d’extinció. Posteriorment, als anys vuitanta, va colonitzar la Punta de la Banya al Delta de l’Ebre, on va anar augmentant la seva població exponencialment fins a arribar a significar més de dos terços de la població mundial. L’any 2006, es va arribar al màxim històric de 15.396 parelles que van nidificar dins de les Salines de la Trinitat. Posteriorment i per un cúmul de circumstàncies, la població es va fragmentar i l’espècie va colonitzar altres indrets

Gràcies a la gestió salinera d’aquest indret del Delta de l’Ebre, i a la gestió proactiva de la Generalitat de Catalunya, la gavina corsa es va salvar de la greu amenaça en la qual es trobava. Avui en dia, el seu estat de conservació és considerat com a vulnerable, un estatus que permet respirar més tranquils respecte a la seva salvaguarda.

Per Infosa