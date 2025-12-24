El Govern aprova un nou Pla general de comptabilitat ajustat a la realitat empresarial

El Consell de Ministres ha aprovat el nou Pla general de comptabilitat. Es tracta principalment d’un conjunt ajustos tècnics, emmarcats en la millora tecnològica de la plataforma, que permeten la visualització clara dels aspectes mercantils, estadístics i fiscals de les empreses del país. Aquestes modificacions són fruit del treball conjunt amb el Col·legi d’Economistes d’Andorra i amb la Cambra de Comerç Indústria i Serveis (CCIS), que van iniciar-se fa prop d’un any i mig amb la revisió de tots els formularis de dipòsit de comptes -tant els models normals com abreujats- i també l’optimització de la informació estadística sol·licitada.
Les modificacions al Pla, que no impliquen canvis rellevants pel que fa al seu contingut, permeten reordenar la informació continguda en el procés telemàtic del dipòsit de comptes, separant la part fiscal de la part comptable i estadística que, malgrat que es realitzen en un sol tràmit electrònic, permeten als empresaris i als assessors que els donen suport visualitzar els tres àmbits separadament.
Amb aquestes millores tecnològiques i amb la reordenació dels formularis comptables i estadístics que les empreses tenen l’obligació de dipositar s’aconsegueix una millora en el reflex de la realitat empresarial de les companyies, i es mostra una fotografia fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats en l’exercici de la seva activitat, al mateix temps que es disposa de la informació estadística necessària.
El nou Pla general de comptabilitat entrarà en vigor l’1 de gener de 2026 i és aplicable per als exercicis comptables iniciats a partir de l’1 de gener de 2025.
En el mateix sentit i per a complementar els ajustos normatius que han estat treballats amb el sector, el Govern ha aprovat la modificació dels reglaments del Registre de Dipòsit de Comptes i del Registre de Societats Mercantils. Tot amb l’objectiu de facilitar la presentació de les obligacions comptables, mercantils i fiscals per part dels empresaris.
En conseqüència, l’Executiu ha aprovat els nous models oficials de formularis dels comptes anuals i d’estadística – tant en el format abreujat com en el normal- amb l’objectiu que els empresaris formulin, presentin i dipositin en format electrònic els comptes anuals a la Seu electrònica del Govern.