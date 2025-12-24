Dos accidents de trànsit a la parròquia d’Encamp se salden amb dues persones ferides

En la tarda d’ahir dimarts es va produir un accident de circulació al port d’Envalira (CG2), amb un únic vehicle implicat. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula espanyola. Segons informa el Cos de Policia, l’ocupant del seient posterior de la moto, un jove turista de 18 anys, va resultar ferit en el sinistre de trànsit. L’avís alertant del succés va arribar a les 17:42 hores.
L’altre incident viari que va tenir lloc aquest dimarts va localitzar-se també a la CG2, però en aquest cas a Encamp. Va ser un accident de circulació entre dos turismes de matrícula andorrana i amb resultat d’una persona ferida, sent la víctima una dona veïna del Principat, de 43 anys. És la conductora d’un dels vehicles implicats. L’avís alertant del sinistre va arribar a les 17:10 hores.