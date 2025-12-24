“Alícia al país de les idees”

Portada del llibre "Alícia al país de les idees", de Roger-Pol Droit
Títol: Alícia al país de les idees
Autor: Roger-Pol Droit
Traductor: Jordi Martín Lloret
Pàgines: 464
Editorial: Edicions 62

Sinopsi:

Una novel·la única que transforma la història de la filosofia en una aventura trepidant

L’Alícia, com tants joves d’avui, es qüestiona el món que l’envolta i es preocupa pel destí de la humanitat. També es pregunta com serà la seva existència. En busca de respostes, inicia un viatge al país de les idees, on recorre els segles i les civilitzacions. Conversa amb Sòcrates al mercat d’Atenes, entra a la caverna de Plató, deambula amb Nietzsche o debat amb Freud a Viena. I viu tot un seguit d’aventures: viatja al Jardí d’Epicur, a l’última classe de Hegel, escolta Buda, coneix Montaigne, Descartes, Spinoza o Rousseau…

En aquesta novel·la d’aprenentatge, el reconegut filòsof i escriptor Roger-Pol Droit compon un fresc de la història de les idees de tots els temps. Els lectors emprenem un viatge apassionant que ens permet descobrir la riquesa i la diversitat de les filosofies del món per a trobar resposta a la pregunta de: com viure el present.

 

