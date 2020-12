El fruit d’un arbre es recull després d’un llarg procés. Cal plantar la llavor. Aquesta llavor ha de cuidar-se durant llarg temps fins que es converteixi en arbre. Una vegada es pot considerar arbre haurem de continuar cuidant-lo fins que aquest maduri per a donar la seva fruita en la seva màxima capacitat.

Treball durant llarg temps. Treball sense veure el fruit esperat. Treball que tal vegada arribi al seu objectiu o tal vegada no. Incidències en poden existir infinitat. Gelades, ocells, sequera, plagues i un llarg etc.

Així és la vida d’un emprenedor, així és la vida d’un projecte. Treballar i treballar per a intentar donar llum a un projecte o empresa. Moments de descoratjament que a vegades et faran sentir que desistir és el millor.

Tan sols una reflexió senzilla i important: Si no acompanyes del teu treball tota l’etapa de l’arbre és pràcticament segur que no recolliràs cap fruit. Emprendre és treballar amb la il·lusió que tot succeirà com esperes. De saber que existiran i apareixeran adversitats. Només el teu “continuar sense parar”, el teu “ben fer” i “fer a cada moment el treball que et toca fer” podran acabar garantint les teves possibilitats d’èxit.

Si davant les adversitats et rendeixes, t’estàs rendint abans d’arribar a donar a l’arbre l’oportunitat de mostrar els seus fruits. Sense el teu treball fins al final mates el projecte.

