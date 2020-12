Calcomanies o tatuatges de seguretat per als teus

Tot i que ara no es fan masses desplaçaments a cusa de la pandèmia, us portem una idea que creiem pot ser molt útil per a molts pares quan anem amb nens de viatge. Són calcomanies o tatuatges temporals per a posar-li als teus fills a la mà o el braç i que porten anotat un telèfon mòbil per si es perden.

Els comercialitzen diverses empreses i es poden adquirir fàcilment a internet. La idea és molt pràctica, ja que no són polseres ni altres accessoris que hagi de portar el nen i que es poden trencar o perdre.

Solen venir en paquets grans, per la qual cosa si es desgasten quan han passat uns dies i no es veu bé, sempre pot eliminar-se del tot i reemplaçar-se per una altra nova. La idea no val sol per a quan marxem de vacances, es pot utilitzar en festes de pobles o ciutats, concerts infantils, o celebracions en els quals es concentri una aglomeració important de gent i tinguem por que els nostres fills es puguin extraviar.

Els preus no solen excedir en general de 20 €. Un preu molt raonable i recomanable comparat amb la tranquil·litat que ens proporciona.

A part dels esmentats, existeixen molts altres models per cobrir diferents necessitats, com per a nens amb autisme, persones grans que sofreixen d’Alzheimer, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, etc.

Per Actividadescontushijos.com