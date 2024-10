El Festival de Fado de Catalunya porta a la Seu el concert de la prestigiosa cantant Bévinda

La cantant Bévinda (Orfeó Lleidatà)

El Festival Internacional de Fado de Catalunya, que organitza la Fundació Orfeó Lleidatà, farà parada novament a la Seu d’Urgell en la seva 13a edició. La setmana entrant, diumenge 13 d’octubre (19.00 h), la Sala de Sant Domènec de la capital urgellenca acollirà un concert de la cantant luso-francesa Bévinda, acompanyada dels talentosos guitarristes Gilles Clément i Misja Fitzgerald Michel.

Bévinda presentarà a la Seu d’Urgell el seu nou àlbum, Gêmeos, publicat el febrer passat i que ha volgut dedicar “als estimats amors i amics desapareguts massa aviat, massa joves”, amb un aire “no trist, sinó nostàlgic”. La cantautora planteja aquest espectacle com un viatge a la terra lusòfona on la seva llengua materna, el portuguès, es barreja amb la seva llengua d’adopció, el francès. El repertori inclou cançons d’autors com Pierre Grosz (‘3 pobles tristos’) o Amàlia Rodrigues (‘Cansaço’) combinats amb temes propis.

Bévinda, nascuda a Portugal i establerta a França, simbolitza la dualitat cultural entre ambdós països. Des del seu primer àlbum ‘Fatum’ (1994), ha explorat i promogut la música portuguesa, tot oferint un fado imaginatiu i contemporani que viatja entre sonoritats atlàntiques i mediterrànies. El seu homenatge a Serge Gainsbourg a l’àlbum ‘Serge Gainsbourg tel qu’elle’ destaca com una excepció francòfona en la seva carrera. La trobada amb Gilbert Castro el 1993 va ser determinant per a la seva trajectòria, produint la majoria dels seus àlbums, incloent aquest nou Gêmeos. Les col·laboracions amb músics com Lucien Zerrad, Vasco Martins, Mathias Duplessy, Philippe de Sousa i Gilles Clément han estat fonamentals en la composició i els arranjaments dels seus treballs.

En els seus textos, Bévinda barreja els poemes de figures com Fernando Pessoa i Amàlia Rodrigues amb les seves pròpies paraules i les de la seva mare, Maria de Lourdes, creant una narrativa que connecta amb les seves arrels alhora que s’allunya dels camins tradicionals. Ha presentat els seus treballs tant a França com a nivell internacional, participant en festivals com les Francofolies de Montréal i el Jeonju Sori Festival. L’any 2020 ja havia actuat a l’Interfado, a Lleida.

Pel que fa als músics que l’acompanyen, Gilles Clément és un guitarrista, arranjador, compositor i director musical amb una àmplia experiència en diversos estils, incloent jazz, músiques brasileres i africanes, rock, blues i música simfònica. Ha col·laborat amb Bévinda des de fa més de deu anys, incorporant així el Fado a la seva llista de gèneres. Va començar la seva carrera com a guitarrista de jazz el 1985 i va ser finalista en el Concurs Thelonious Monk de Washington el 1995. Ha gravat tres àlbums en solitari, ben valorats per la crítica, i ha actuat al costat de famosos músics de jazz, a més de composar per a teatre i televisió.

De la seva part Misja Fitzgerald Michel, nascuda el 1973, és un destacat guitarrista de jazz que va estudiar a París i a Nova York amb reconeguts mestres com François Jeanneau i Jim Hall. Des de la seva joventut ha col·laborat amb importants músics de l’escena de Nova York, com Ravi Coltrane. Fitzgerald Michel va autoproduir el seu primer àlbum, ‘Live at La Villa’. A més de tocar en clubs i festivals internacionals, ha estat nominat als Djangos d’Or i a les Victòries del Jazz i ha col·laborat amb formacions com la Filharmònica de París.

A més de la Seu d’Urgell, Bévinda també actuarà el mateix cap de setmana a l’Espai Orfeó de Lleida (11 d’octubre, a les 9 de la nit) i al castell de l’Espluga Calba (12 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre.





Concerts de Nina Simonet

L’altre concert que proposa l’Interfado 2024 és el de la cantant luso-suïssa Nina Simonet, amb els músics Daniel Gomes i Jorge Serra. Simonet actuarà a l’Ateneu de Sant Feliu de Llobregat (18 d’octubre, a les 9 del vespre), a la Cripta de l’Ermita de Cambrils (19 d’octubre, a les 8 del vespre) i a l’Espai Orfeó de Lleida (20 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre).

El Festival Internacional de Fado de Catalunya, dirigit per la cantant lleidatana Carolina Blàvia, compta amb la col·laboració especial del Consolat de Portugal a Barcelona. També hi col·laboren l’Ajuntament de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut Català de les Empreses Culturals, el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, la Federació d’Ateneus de Catalunya i Supermercats Plusfresc.