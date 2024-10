Integra Pirineus i Cerdanya Ecoresort organitzen la jornada solidària Soc de Bosc 24

Cartell anunciador de la jornada solidària “Soc de Bosc 24”, a Prullans, a la Baixa Cerdanya

La Fundació Privada Integra Pirineus i Cerdanya Ecoresort han unit forces per a organitzar la jornada solidària “Soc de Bosc 24. Els boscos, una oportunitat per a les persones del territori”. La iniciativa, que tindrà lloc el 25 d’octubre, es planteja amb l’objectiu de reflexionar sobre les necessitats urgents que tenen les forests del Pirineu, i sobre com poden fixar persones al territori i revertir el despoblament.

Les persones assistents a l’acte, que es farà al Cerdanya Ecoresort de Prullans, contribuiran amb un donatiu de 29 euros per a poder accedir a una taula rodona d’experts i a un sopar degustació de productes locals.

El col·loqui, que començarà a un quart de set del vespre, debatrà sobre l’estat dels boscos i l’augment de la possibilitat d’incendis. Hi participaran Marc Castellnou, enginyer de forests i responsable del GRAF del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya; Marta Domènech, enginyera de forests i investigadora Andorra Recerca i Innovació (AR+I); Montse Martínez, enginyera agrònoma i ramadera de Cal Tendé de Taús, i Paqui López, enginyera de forests i tècnica forestal del Departament català d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La moderadora serà Vanessa Freixa, artista, ramadera i divulgadora experta en ruralitats.

Pel que fa al sopar degustació, a càrrec de Cerdanya Ecoresort, comptarà amb productes de quilòmetre 0 de productors i elaboradors del territori. L’àpat, que començarà a les nou de la nit, estarà finançat per l’eco-comunitat de l’establiment, tenint en compte que des de l’hotel cerdà s’ha implementat una nova moneda digital per tal de potenciar en totes les seves activitats l’economia social i solidària amb impacte regeneratiu. D’aquesta manera, tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació Privada Integra Pirineus, i a la tasca social i forestal que realitza. Les persones interessades a assistir-hi han d’inscriure’s prèviament.