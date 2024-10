Castellciutat vota aquest diumenge per a decidir el seu nou mural

Cartell informant sobre els horaris de votació del nou mural a Castellciutat

Castellciutat ha organitzat per a aquest diumenge una votació, adreçada als veïns i veïnes de la vila, per a decidir com serà el nou mural artístic que es vol instal·lar en un indret del poble. Tothom qui vulgui pot dir-hi la seva mitjançant l’urna que hi ha instal·lada a la plaça de l’Arbre. L’horari per a votar serà durant dues hores al matí (11.00-13.00 h) i quatre hores a la tarda (16.00-20.00 h).

Des de l’organització han animat tothom a atansar-hi per a definir quin serà el mural que s’executarà, d’entre dues opcions. També han avançat que l’autor escollit enguany, el burgalès Christian Sasa, ja té una proposta força definida, que es concretarà després d’aquesta votació.

La bona rebuda dels murals que s’han impulsat aquests darrers cinc anys han portat a l’establiment d’una ruta per a tots els visitants que els vulguin conèixer. La ubicació de les creacions es pot consultar al plafó informatiu que hi ha instal·lat a l’entrada del poble pel camí de la Seu, just al costat d’una obra de l’artista urgellenc B:K. Al mateix indret també hi ha una de les fotos històriques que paral·lelament s’han col·locat a diferents indrets de la vila.

El mural més recent es va estrenar ara fa un any i és obra de la reconeguda artista urbana de Juneda Lilly Brick. És a la façana d’una casa del camí de la Vinyeta i s’hi pot veure dues noies que cuiden d’unes gallines, com a homenatge a l’activitat de la pagesia i al sentiment de poble.