El Voluntariat per la llengua arriba a la 21a edició amb 127 parelles lingüístiques, 64 de noves, 52 d’altres temporades que continuen actives i 11 del voluntariat virtual entre voluntaris andorrans i aprenents de la Universitat Carolina de Praga. A banda, cal afegir-hi cinc parelles joves del Col·legi María Moliner, que també participen en el programa de voluntariat.
Aquestes xifres, segons el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans, reflecteixen la voluntat dels nouvinguts d’aprendre la llengua i la dels catalanoparlants d’ensenyar-la, ja que aquest programa permet estendre l’ús del català i unir persones d’orígens diferents.
A l’acte de final de temporada s’han lliurat els diplomes de participació a les parelles lingüístiques participants i hi ha hagut un sopar pica-pica amenitzat pel concert del cantant Makuka.
Al llarg d’aquesta temporada, el Servei de Política Lingüística ha organitzat activitats i ha ofert diverses promocions a les parelles lingüístiques, com una sortida a les Bons, una visita al CAEE, una visita guiada pel barri antic d’Encamp, invitacions al teatre i entrades per al futbol.
Des dels seus inicis, l’any 2005, han participat en el Voluntariat per la llengua prop de 3.000 persones de més de 45 països diferents, i anualment es fan una mitjana d’entre 80 i 120 noves parelles lingüístiques que es troben una hora a la setmana per parlar en català, xifra que aquest curs s’ha tornat a superar.