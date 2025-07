Títol: El descubrimiento de las brujas

Durada: 60 minuts

Gènere: Drama, fantasia

Creació: Kate Brooke

Intèrprets: Matthew Goode, Teresa Palmer, Edward Bluemel

Temporades: 3 Capítols: 23

Plataforma: Netflix

“El descubrimiento de las brujas” “A Discovery of Witchers” gira al voltant de Diana Bishop, una bruixa que vol tenir una vida tranquil·la allunyada de la màgia. Per casualitat troba un antic manuscrit titulat Ashmole 782 que conté els secrets de l’origen de nombroses espècies: humans, vampirs, bruixes… Quan el torna, coneix el vampir Matthew Clairmont i comencen a sorgir sentiments entre ells, malgrat pertànyer a dos bàndols completament diferents. La Congregació no aprova aquesta relació i comença a perseguir-los per a intentar capturar Diana i aprofitar-se del seu poder.

El Descobriment de les Bruixes és el primer llibre de la trilogia All Souls, saga escrita per Deborah Harkness que va començar el 2008. La mateixa autora és guionista de la ficció i compta amb Jane Tranter i Julie Gardner com a productores de la ficció.





