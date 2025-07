Què visitar a Nàpols?

Vista parcial de la ciutat de Nàpols (Getty images)

La ciutat de Nàpols, capital de la regió de la Campània, és una de les ciutats més antigues d’Europa. Situada a la costa sud-oest d’Itàlia, al costat del mar Tirrè, Nàpols és una destinació que combina història, riquesa cultural i gastronomia. Els orígens de Nàpols es remunten al segle VIII aC, quan colons grecs van fundar una colònia anomenada Parthenope. Més endavant, al segle V aC, la ciutat va ser restablerta amb el nom de Neàpolis (ciutat nova). Aquesta herència grega encara és present en molts aspectes de la cultura napolitana.

Durant l’Imperi Romà, Nàpols va ser un important centre cultural i econòmic. Al llarg dels segles, va passar per mans de diversos pobles i regnes: bizantins, normands, aragonesos i espanyols. Aquest mosaic d’influències ha deixat una empremta profunda en la seva arquitectura, gastronomia i vida quotidiana. Nàpols va ser també capital del Regne de les Dues Sicílies fins a la unificació d’Itàlia el 1861.





Destaquem alguns dels llocs més emblemàtics per a visitar:

Centre històric (Centro Storico) : Patrimoni Mundial de la UNESCO, aquest laberint de carrers estrets i places acull esglésies barroques, palaus antics i restes grecoromanes. Destaca el Duomo de Nàpols , dedicat a Sant Genar, el patró de la ciutat.





: Patrimoni Mundial de la UNESCO, aquest laberint de carrers estrets i places acull esglésies barroques, palaus antics i restes grecoromanes. Destaca el , dedicat a Sant Genar, el patró de la ciutat. Museu Arqueològic Nacional de Nàpols : Un dels més importants del món pel que fa a restes de l’antiguitat clàssica, especialment les procedents de Pompeia i Herculà.





: Un dels més importants del món pel que fa a restes de l’antiguitat clàssica, especialment les procedents de Pompeia i Herculà. Castel dell’Ovo i Castel Nuovo (Maschio Angioino) : Dues fortaleses imponents amb vistes al mar i a la badia de Nàpols. Ofereixen una visió de la història militar i reial de la ciutat.





: Dues fortaleses imponents amb vistes al mar i a la badia de Nàpols. Ofereixen una visió de la història militar i reial de la ciutat. Carrer Spaccanapoli : Una via que travessa el cor antic de la ciutat. Aquí es pot veure la vida napolitana en el seu estat més pur: mercats, pizzeries i art urbà.





: Una via que travessa el cor antic de la ciutat. Aquí es pot veure la vida napolitana en el seu estat més pur: mercats, pizzeries i art urbà. Pompeia i el Vesuvi : A poca distància, es pot visitar la ciutat romana destruïda per l’erupció del volcà Vesuvi l’any 79 dC. També es pot pujar al cràter del Vesuvi per a gaudir de vistes espectaculars.





: A poca distància, es pot visitar la ciutat romana destruïda per l’erupció del volcà Vesuvi l’any 79 dC. També es pot pujar al cràter del Vesuvi per a gaudir de vistes espectaculars. Quartieri Spagnoli i Via Toledo: Barri pintoresc famós pels seus carrers estrets, murals, i botigues locals. Al costat, la Via Toledo ofereix una de les millors experiències comercials de la ciutat.

No es pot parlar de Nàpols sense mencionar la seva cuina. És el bressol de la pizza margarita, però també ofereix plats deliciosos com els espaguetis amb cloïsses, el ragù napolità i dolços com la sfogliatella i el babà.