El de la Seu i els altres tres hospitals de l’Alt Pirineu i Aran ofereixen els serveis per a la interrupció voluntària de l’embaràs

Els consellers de la Generalitat, Tània Verge i Manel Balcells (Gencat)

L’Hospital Comarcal del Pallars ha acollit aquest divendres l’anunci de l’ampliació de serveis per a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. A partir d’aquest mes de març, els quatre hospitals de la regió sanitària ofereixen tant el mètode farmacològic com el quirúrgic per a les dones que vulguin interrompre el seu embaràs. D’aquesta manera, el Govern de la Generalitat garanteix que les usuàries de l’Hospital Comarcal del Pallars, la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, l’Espitau Val d’Aran i l’Hospital de Cerdanya no hagin de desplaçar-se a altres regions sanitàries per tenir garantits els seus drets.

“És un dia històric en què assolim un dret llargament reivindicat pel moviment feminista: que les dones, visquin on visquin, puguin exercir amb equitat territorial el seu dret a escollir el mètode farmacològic o quirúrgic en la interrupció voluntària de l’embaràs“, ha afirmat la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre. “L’equitat territorial en l’accés als serveis és bàsica per garantir adequadament el dret a l’avortament“, ha continuat la consellera, que ha declarat: “Teníem un deute pendent amb les dones de l’Alt Pirineu i l’Aran, que fins ara s’havien de desplaçar a Lleida o a d’altres regions sanitàries per accedir al mètode quirúrgic“. “En un context internacional de regressió en l’accés a l’avortament i de qüestionament dels drets sexuals i reproductius per part de governs i partits de dreta o extrema dreta i de grups religiosos fonamentalistes, Catalunya serà refugi i punta de llança d’aquests drets“, ha afegit. “No és casualitat que la Generalitat de Catalunya tingui aquest ferm compromís amb els drets sexuals i reproductius, quan inclou per primera vegada un Departament d’Igualtat i Feminismes i quan la transformació feminista és un dels quatre eixos del pla de Govern“, ha conclòs Verge.

Per la seva banda, el conseller de Salut, Manel Balcells Díaz, ha explicat que “en el marc de l’atenció global de l’IVE quirúrgica a partir d’ara es podrà fer també als quatre hospitals del Pirineu. D’aquesta manera assegurem l’equitat territorial amb un dret fonamental de les dones, que és la decisió sobre el seu propi cos. També assegurem l’equitat i accés territorial a la interrupció voluntària de l’embaràs quirúrgica, de manera universal i gratuïta“. Balcells ha afegit que “el passat 27 de febrer s’ha posat en marxa el Servei de Ginecologia i Obstetrícia mancomunat per tot el territori vinculat a l’HUAV. Això ens assegura una millor atenció global a la dona en tota l’obstetrícia i ginecologia.”





Garantia de drets a tot Catalunya

L’anunci d’aquest divendres suposa un pas endavant molt significatiu en l’accessibilitat de les dones de l’Alt Pirineu i Aran a serveis públics fonamentals per a la garantia del dret al propi cos. L’avenç s’emmarca en el desplegament de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, un full de ruta que implica tots els departaments del Govern català i que, entre altres mesures, s’ha traduït en l’ampliació arreu de Catalunya dels centres on es realitza la interrupció voluntària de l’embaràs.

La prestació del servei d’interrupció voluntària de l’embaràs s’ha millorat, d’ençà del mes de maig de 2021, en quatre regions sanitàries. En concret, el servei s’ha habilitat o s’ha ampliat en vuit punts del territori català: Lleida, Tortosa, Berga, Manresa, Vielha, la Seu d’Urgell, Tremp i Puigcerdà. Aquest compromís ha estat qualificat pel Consell d’Europa com a “extremadament positiu, en un context de reducció de la infraestructura d’atenció a l’avortament a la majoria de països europeus“.





Implementació del nou Protocol

A més de garantir l’equitat territorial en l’accés als dos mètodes d’IVE, amb l’anunci d’aquest divendres, totes les regions sanitàries estan implementant el nou Protocol per a l’atenció a la interrupció voluntària de l’embaràs, aprovat el setembre del 2022. El Protocol, que amplia la possibilitat d’aplicar el mètode farmacològic de la setmana 9 fins a la 14, recull recomanacions basades en evidències científiques i en l’experiència clínica acumulada. L’ampliació de l’IVE farmacològic fins la setmana 14 garanteix en la majoria dels casos un procés més segur, menys invasiu i que mimetitza el procés natural d’avortament. A més, evita l’anestèsia general i disminueix el risc de complicacions.

El nou protocol ha estat treballat conjuntament pel Departament de Salut, el Departament d’Igualtat i Feminismes, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, l’Associació Catalana de Contracepció, l’Associació Catalana de Llevadores i entitats especialitzades, amb l’objectiu d’actualitzar i millorar les recomanacions per a l’atenció a les dones durant tot el procés d’interrupció voluntària de l’embaràs.

Cal recordar que, en la prestació del servei d’IVE, les dones tenen dret a accedir a la informació i acompanyament necessaris, inclòs el suport psicològic, i a escollir el seu mètode de preferència, farmacològic o quirúrgic. El Departament de Salut disposa d’una pàgina web sobre l’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva, on es pot consultar informació i aclarir dubtes sobre aquesta qüestió.