Tremp acollirà una de les cinc proves de l’Open BTT Lleida

Tremp, capital del Pallars Jussà (arxiu)

Aquesta setmana ha tingut lloc la presentació de la primera de les curses de l’Open BTT Lleida, que se celebrarà al Vilosell el dia 11 de març. L’Open s’estructura en 5 proves que es disputen en diferents dates i que tindrà una de les seves localitzacions al municipi pirinenc de Tremp, capital del Pallars Jussà.

Les curses s’iniciaran a les 9.00 hores i hi haurà tres tipus de circuits. Un de curt, de 900 metres, per als més joves, fins a la categoria d’alevins; un de mitjà, de 3 km, amb certa dificultat tècnica, per a les categories que arriben fins a la sub23, i a partir d’aquesta, el circuit de l’Open, de 4,5 km, amb zones tècniques de dificultat. Així, està previst que hi hagi competició des de prebenjamins fins a les categories màster.

Al Vilosell s’espera una participació de més de 200 inscrits, entre la categoria Open i la Kids Cup. A més, la recaptació que es faci de la jornada anirà íntegrament destinada a l’ONG Bicicletes sense fronteres.

L’Open permet formar, competir i gaudir del turisme amb les cinc proves i els cinc emplaçaments escollits aquesta temporada. Per normativa de la Federació Catalana, no es poden programar més de cinc proves “per no sobrecarregar el calendari”.

La de l’11 de març, al Vilosell, és la primera cursa de l’Open Lleida BTT que es compon de 5 proves puntuables. Aquestes són:

. 11/03: El Vilosell

. 24/04: Tartareu

. 02/09: Serra d’Almenara

. 16/09: Tremp

. 30/09: Monestir de les Avellanes

La previsió és que, a la finalització de l’Open, l’hagin disputat més de 1.200 participants. La mitjana de participació en l’anterior edició va ser de 220 participants per prova.