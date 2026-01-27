Títol: El cuco de cristal
Durada: 45 minuts
Gènere: Crim, drama, suspens
Creació: Produïda per Atípica Films
Intèrprets: Catalina Sopelana, Alex Garcia, Itziar Ituño
Temporades: 1 Capítols: 6
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
“El cuco de cristal” és un thriller dramàtic basat en la novel·la homònima de Javier Castillo. La història té com a protagonista una jove cirurgiana que després de patir un infart és sotmesa a un trasplantament de cor.
Mentre es recupera de la intervenció a l’hospital, rep la visita d’una dona misteriosa que resulta ser la mare del seu donant. Amb la intenció que conegui el passat del seu fill, convida la doctora a passar uns dies a casa seva. Un lloc on els secrets són a l’ordre del dia.
