Jocs en català: “Nan cucut”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Nan cucut”.
Aquest és un joc de taula, al qual s’hi juga a través de cartes. És relativament força nou perquè va començar a comercialitzar-se al juny d’aquest 2025. “Nan cucut” és un joc familiar, ràpid i divertit on amb l’ajuda dels personatges de la cultura popular alimentarem la fam de lectura i nombres de les feres.
Aquest joc està recomanat a partir dels 7 anys, hi poden prendre part de 2 a 6 jugadors, la partida pot durar uns 30 minuts i el fabricant és Joan Marc Clofent.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística