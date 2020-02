Aturat el desallotjament del Punt de Trobada . El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’empara presentat per la família Cachafeiro contra la sentència del Superior.

Una admissió amb efectes suspensius que atura tot el procediment iniciat pels propietaris del terreny. Per tant, la família no haurà de presentar, de moment, un pla de desnonament amb un termini de temps real com reclamava ahir la Batllia.

Segons l’advocat de la família, la decisió del Constitucional mostra que els arguments de la defensa són forts. Recordem que es basen en el fet que la sentència prenia en compte la llei d’arrendaments del 1999 de manera retroactiva quan el contracte es va signar el 1987.