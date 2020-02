La sala Gil Torres de l’Automòbil Club ha acollit la celebració del sorteig de l’escola que representarà Andorra en l’edició d’enguany al Concurs Europeu d’Educació Vial FIA Region, organitzat per la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) i que tindrà lloc del 24 al 27 de setembre a la ciutat de Zadar (Croàcia). L’Escola Andorrana de primera ensenyança d’Encamp serà l’encarregada de participar en representació del Principat, en un esdeveniment que acull delegacions de més de 20 països d’Europa, i que té per objectiu intensificar l’educació sobre la mobilitat i contribuir a la prevenció d’accidents de trànsit.

L’equip estarà integrat per dues noies i dos nois d’entre 10 i 12 anys que hauran de superar diverses proves tant teòriques com pràctiques relacionades amb la seguretat viària. Els quatre components de l’equip andorrà estaran acompanyats pel professorat del centre, un representant de l’Automòbil Club d’Andorra i un responsable del Programa d’Educació Viària del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

L’acte ha estat presidit per Toti Sasplugas, secretari de l’Automòbil Club d’Andorra, i Marc Jover Comas, director del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Segons Sasplugas: “Aquest concurs és una peça clau de la FIA en la promoció de la mobilitat segura en l’àmbit educatiu i des del ACA vam creure oportú proposar integrar-ho al PEV com una peça més del programa. El concurs aborda aspectes bàsics de l’ús, conducció, normativa i seguretat de la bicicleta, un mitjà de transport sostenible i cada vegada més generalitzat i amb més presència a les nostres vies”.

Per la seva banda, Jover s’ha mostrat molt satisfet afirmant: “Estem convençuts que serà una experiència molt enriquidora per als integrants de l’equip andorrà. El Ministeri d’Educació, juntament amb tots els col·laboradors del Programa d’Educació Viària, tenim la certesa que aquest tipus d’iniciatives ajuden els nostres nens i nenes a la incorporació de coneixements i habilitats necessàries per evitar circumstàncies de risc, guiant-se per un comportament cívic a la via pública. El concurs, a més, posa en valor el treball que des de fa anys es desenvolupa des del Ministeri d’Educació conjuntament amb els agents dels serveis de circulació comunals, on alumnes dels tres sistemes educatius interioritzen els conceptes de seguretat i adquireixen un comportament responsable”.

Sobre el Concours Européen d’Education Routière

El concurs dura un dia complet, durant el qual els nens han de fer diferents exercicis i tasques organitzats en un total de 8 estacions. A cada estació els participants s’enfronten a exercicis tals com l’ús correcte del casc, les condicions reals en una situació de trànsit (realitat virtual) o com indicar un gir o esquivar obstacles, entre d’altres. La jornada preveu un descans per celebrar un dinar de germanor entre tots els participants. El resultat d’un equip es calcula sumant el nombre total de punts obtinguts per cada nen. Els concursants no es classifiquen individualment, sinó que és el millor equip el que obté el premi.