El Consell General i el Congrés espanyol signen un conveni de cooperació interparlamentària

El síndic general, Carles Ensenyat, i la presidenta del Congrés espanyol, Francina Armengol, han signat, aquest dilluns al matí, a Madrid, el Memoràndum de cooperació interparlamentària entre el Consell General i el Congrés dels Diputats. Aquest és un memoràndum que, segons ha detallat Francina Armengol, reforçarà els vincles existents entre ambdues cambres i entre els dos països. A més, ha subratllat que “el conveni conté objectius molt ambiciosos, però molt necessaris”, però que caldrà fer “un esforç compartit” perquè la coordinació que ja es dona en molts àmbits entre “dos països que són aliats” també es “traslladi a les relacions parlamentàries”.
Per la seva banda, el síndic general, Carles Ensenyat, ha afirmat que “aquest és un pas natural i necessari”, ja que “la diplomàcia parlamentària és un instrument indispensable per a aprofundir en la cooperació” entre Andorra i Espanya. A més, ha considerat que “el nou conveni és un punt de partida” i que serà “un pas important cap a un futur de cooperació basat en el respecte institucional”.
El memoràndum promou la col·laboració en diversos àmbits
El memoràndum té com a objectiu continuar consolidant els vincles existents, tant bilaterals com multilaterals, així com, fomentar les trobades entre les comissions parlamentàries homòlogues, amb la finalitat d’aprofundir en els temes principals i d’actualitat per a ambdues assemblees.
A més, preveu establir iniciatives comunes orientades a impulsar la cooperació parlamentària i el desenvolupament de posicions convergents, en el marc de les activitats dutes a terme en els fòrums internacionals.
Més enllà de la col·laboració estrictament política, també se’n beneficiaran el personal de les dues institucions, ja que el conveni també contempla l’intercanvi regular d’experiències i bones pràctiques pel que fa a la tasca legislativa, els estudis i la documentació, el control i l’avaluació, les relacions internacionals, en l’àmbit de l’organització administrativa i l’ús de les noves tecnologies.
Per a acabar, inclou cooperar en l’assistència tècnica i jurídica mútua per al personal i els equips tècnics de totes dues institucions per a compartir informació i intercanviar experiències i bones pràctiques.
Primera reunió del Fòrum Parlamentari Espanya – Andorra
Tan bon punt s’ha signat el memoràndum de col·laboració, ha tingut lloc la primera jornada de treball entre els dos parlaments que al llarg del dia abastarà tres temàtiques diferents: relacions econòmiques i comercials, la qüestió transfronterera i les relacions amb la Unió Europea.
Per part del Consell General participen en les reunions els membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior: Berna Coma (presidenta), Núria Segués (vicepresidenta), Laia Moliné, Meritxell Alcobé i Pere Marsenyach.
Pel que fa al Congrés, al llarg del dia han pres part els diputats i les diputades de la Comissió d’Economia, Comerç i Transformació Digital, de la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible, i de la Comissió Mixta per a la Unió Europea.
Ambdues delegacions s’han instat a mantenir els contactes i la col·laboració en els àmbits transfronterers, trobar punts d’entesa en matèria de transports i mobilitat; i continuar intercanviant informació sobre l’evolució de les relacions d’Andorra amb la Unió Europea.