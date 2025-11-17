Marc Font finalitza tercer al Campionat d’Espanya de Hard Enduro

El pilot andorrà, Marc Font, ha aconseguit tancar la temporada amb una tercera posició final en el Campionat d’Espanya de Hard Enduro després de finalitzar en tercera posició, la darrera prova disputada a Golmayo (Sòria). Ha estat un cap de setmana molt emocionant per al pilot andorrà que ha finalitzat de la millor manera possible. Font ocupava, provisionalment, la tercera posició de la classificació general a falta de la darrera prova i tenia com a obligació mantenir-la. Per a aconseguir-ho havia de quedar per davant de Peru Irazola, el seu rival més proper i amb el que lluitava per la tercera posició final, donant aquella emoció que tant agrada, tant a esportistes com a aficionats.
El cap de setmana va començar amb els entrenaments, on Marc Font va marcar el quart millor temps. L’andorrà conscient que no havia de cremar tots els cartutxos a la primera de canvi, es guardava algun as sota la mànega, intuint que l’emoció seria la gran protagonista.
Les sensacions damunt de la KTM dels entrenaments es va veure reflectida a les dues curses. La primera, Font va lluitar en tot moment amb Irazola pel tercer lloc. Tot i finalitzar en quarta posició, encara li faltava una altra cursa que, al final, seria definitiva.
Sense més opcions, Font va sortir a totes, sabent quan havia de ser agressiu i quan havia de “reduir” gas. Amb aquell punt guardat, l’andorrà va poder finalitzar en tercera posició, cosa que li permetia mantenir la tercera plaça final a la classificació general i acabar el campionat en el tercer lloc del podi.
Marc Font explicava al final de la cursa de diumenge que “estic content ja que he sabut gestionar molt bé el cap de setmana. Finalitzar en tercer lloc el Campionat d’Espanya, és un bon resultat i demostra que anem ràpid”. Font afegia “voldria agrair el suport de l’equip i dels patrocinadors que han fet possible una temporada més que hagi pogut lluitar pel podi en el Campionat d’Espanya”.