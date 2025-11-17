El salari mitjà augmenta un +4’8%, a l’agost, i se situa en els 2.598,59 euros

By:
On:
In: Economia
Una dona treballant en una oficina
Una dona treballant en una oficina (iStock)

Segons les dades semidefinitives del mes d’agost de 2025, el nombre total de persones assalariades és de 44.699, fet que representa una variació del +2,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 43.608. La massa salarial total és de 116,15 milions d’euros. La variació és positiva, del +7,4%, respecte al mateix mes de l’any anterior.

El salari mitjà total s’ha situat en 2.598,59 €, un +4,8% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.142,12 €, el que representa un 82,4% del salari mitjà total.

L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb una major freqüència absoluta, és de “1.700 € a 1.800 €”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]