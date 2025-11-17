El salari mitjà augmenta un +4’8%, a l’agost, i se situa en els 2.598,59 euros

Segons les dades semidefinitives del mes d’agost de 2025, el nombre total de persones assalariades és de 44.699, fet que representa una variació del +2,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 43.608. La massa salarial total és de 116,15 milions d’euros. La variació és positiva, del +7,4%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
El salari mitjà total s’ha situat en 2.598,59 €, un +4,8% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.142,12 €, el que representa un 82,4% del salari mitjà total.
L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb una major freqüència absoluta, és de “1.700 € a 1.800 €”.