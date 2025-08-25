El conductor d’un turisme és detingut per agredir un motorista

Divendres a la tarda, a la Massana, un home de 53 anys va ser arrestat per la Policia com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit el conductor d’una motocicleta. Els fets van tenir lloc a l’avinguda Sant Antoni quan el motorista va intentar avançar per la dreta el cotxe que conduïa l’home a qui es va acabar detenint. El turisme va intentar impedir l’avançament i el motorista va donar un cop al retrovisor del cotxe i el va trencar.
El conductor del turisme va començar, llavors, a fer una sèrie de maniobres per a fer caure la moto fins que, amb un darrer cop de volant, ho va aconseguir, va sortir del cotxe i va agredir el motorista, que era a terra després de la caiguda i que, posteriorment, es va fer visitar a l’hospital.