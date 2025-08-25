Joan Vinyes-Jordi Mercader firmen un 5è lloc al Rallye del Ferrol

Després de l’aturada de les competicions en l’època d’estiu, Joan Vinyes i Jordi Mercader van reprendre el pols de les curses a terres gallegues aquest passat cap de setmana. Va ser en el marc del 56 Rallye de Ferrol, competició puntuable pel Campeonato Gallego de Rallyes i va comptar amb una inscripció de luxe en una nodrida llista d’inscrits de 123 equips presents a la sortida.
El 56 Rallye de Ferrol es va disputar tot a la jornada del dissabte. Prèviament, el divendres es van fer els tràmits de les verificacions i els equips van tenir l’oportunitat de participar en el shakedown per a poder fer els últims ajustos als vehicles. Tot això abans de la presentació protocol·lària dels equips pels carrers del Ferrol, acte en el qual es va aplegar nombrós públic per a poder veure i sentir de prop els vehicles i pilots.
L’estructura del rallye va estar formada per set trams cronometrats amb 97,61 km de velocitat i un recorregut total de 333,05 km amb sortida i arribada a la ciutat de Ferrol. La competició va estar marcada per les altes temperatures i pel nombrós públic que va seguir la prova a peu de carretera, que ratifica la gran expectació que va provocar la prova.
Joan Vinyes i Jordi Mercader van començar amb el grup capdavanter, tot i que el pilot local, gran coneixedor de les carreteres gallegues, Víctor Senra va marcar des del principi un ritme molt fort. Vinyes-Mercader van anar augmentant el ritme progressivament fins que una punxada al tercer tram els va condicionar. “Ens hem trobat uns trams molt bruts -apunta Joan Vinyes- i en el tercer tram, en una corba, hem tingut una petita sortida, però que no hem perdut temps. Així i tot, a partir d’aquell moment, he notat que l’adherència anava minvant a mesura de fer quilòmetres fruit d’una punxada que ens va fer baixar considerablement el ritme fins a perdre més d’1 minut al final del tram i poder arribar a l’assistència. A part de la punxada, les altes temperatures també han condicionat el rendiment dels pneumàtics, amb una degradació molt alta en acabar cada secció. Al final se’ns va escapar la quarta posició per una penalització de 10 segons per haver tocat una de les proteccions en una xicana”.
El pròxim compromís de rallyes de Joan Vinyes i Jordi Mercader serà al Rallye de Tierra de Galicia, prova puntuable pel Campeonato de España (CERT) els dies 5 i 6 de setembre.
Classificació absoluta del 56 Rallye de Ferrol
|Cl.
|Pilot-copilot
|Vehicle
|Temps
|1
|Victor Senra-José Murado
|Hyundai i20N Rally2
|59:37.136
|2
|Alberto Meira-Avelino Martínez
|Skoda Fabia Rally2
|1:01:18.025
|3
|Daniel Berdomás-David Rivero
|Skoda Fabia R5
|1:01:34.445
|4
|Jorge Cagiao-Javier Martínez
|Sokda Fabia Rally2
|1:02:51.799
|5
|Joan Vinyes-Jordi Mercader
|Hyundai i20N Rally2
|1:02:54.728