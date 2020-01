Uns 900 alumnes de 15 centres escolars -8 del territori andorrà i 7 de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran- participaran el proper dimarts 14 de gener en la quarta edició del concurs de relats breus WhatsApp relats, adreçat a estudiants de quart curs de segona ensenyança i nivell equivalents. El concurs està organitzat per l’Associació del Llibre del Pirineu, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra i el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya. També hi col·laboren l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), així com el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Aquesta proposta fomenta les bones pràctiques amb el mòbil, la creativitat i la relació entre diferents territoris del Pirineu.

El 14 de gener, els professors rebran un missatge amb un tema sobre el qual els alumnes tindran, des d’aquell moment, una hora per escriure un micro-conte d’un màxim de 100 paraules que hauran d’enviar com a missatge de WhatsApp.

El jurat triarà 10 relats d’entre els quals s’escolliran els tres millors. Tots els finalistes tindran com a obsequi uns auriculars sense fils i es repartiran premis als tres primers classificats. El guanyador s’emportarà una tauleta tàctil; el segon, un rellotge intel·ligent (smartwach); i el tercer, una motxilla amb carregador solar. A més hi haurà un lot de llibres per als centres dels alumnes guanyadors.

El jurat del concurs està format des de la primera edició per persones de l’àmbit de la cultura literària d’ambdós costats de la frontera i l’acte de lliurament de premis té lloc alternativament cada any a Andorra i la Seu d’Urgell. Aquest curs, el lliurament dels premis es farà a la sala Immaculada del Centre Cultural Les Monges, a la Seu d’Urgell, el 12 de març d’enguany.

Novetats d’aquest any



En l’edició d’enguany augmenta la participació pel nombre d’alumnes i també pel nombre de centres que participen. És destacable la incorporació de centres d’algunes comarques que no havien participat abans com són l’INS Pere Borrell de la Cerdanya i l’INS d’Aran de l’Aran. Pel que fa a Andorra els nous centres que participen al concurs són l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, el Col·legi Sant Ermengol i el Col·legi Sagrada Família.

Els altres centres docents que participaran aquest any en el concurs WhatsApp relats són l’Escola Andorrana d’Encamp, l’Escola Andorrana de Santa Coloma, el Lycée Comte de Foix, el Colegio Español María Moliner i l’Àgora International School d’Andorra. De Catalunya hi ha l’Institut Joan Brudieu, el Col·legi La Salle i l’Institut La Valira de La Seu d’Urgell, l’Institut Aubenç d’Oliana, i l’Institut de Pont de Suert.