Els concessionaris de cotxes són pessimistes i no creuen que les vendes remuntin aquest 2020 després que el 2019 baixessin un 11%.

La caiguda en la matriculació de cotxes nous del 2019 ha estat d’un 11%. Tret de les vendes de motos, que van pujar, les de la resta de vehicles van baixar. En el cas dels elèctrics i híbrids les vendes han minvat un 50%.

El sector atribueix el descens al desconcert que existeix sobre quina és la millor opció després de la criminalització que s’ha fet dels vehicles de gasoil. També al fet que la gent no té encara clara la utilitat dels elèctrics. No creu que la situació canviï aquest any.

El mes d’octubre va ser l’únic en què les vendes es van mantenir. Les de resta de mesos van ser inferiors a les de l’any anterior.