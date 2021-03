El Comú d’Encamp és indemnitzat amb 18.491,11 euros per les pintades de la matinada de diumenge

El Comú d’Encamp és indemnitzat amb 18.491,11 euros per les pintades de la matinada d’aquest passat diumenge que van malmetre el mobiliari urbà i diferents façanes del centre de la vila. El Comú va presentar una denúncia, després d’haver visionat les càmeres de seguretat recentment instal·lades a diferents punts de la parròquia, i posteriorment, una querella per poder rescabalar l’import dels danys causats, tant al mobiliari urbà com en diferents façanes d’edificis privats per part de dues persones allotjades en un establiment hoteler de la parròquia, que posteriorment van ser detinguts per part de la policia.

El pagament de la indemnització que havia reclamat el Comú serà per fer front a les despeses de neteja del mobiliari urbà (parades d’autobús, bancs, quadres elèctrics, parets, monuments, senyals de trànsit, senyalitzacions verticals…) i el repintat de façanes, també d’edificis privats que es va valorar en 18.491,11 euros. La cònsol major del Comú d’Encamp, Laura Mas, ha volgut agrair l’actuació dels agents de circulació, de la policia i de la Batllia, ja que la celeritat de la seva actuació ha estat clau per a poder aconseguir que els autors dels fets hagin fet front a les despeses ocasionades.