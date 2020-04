El comú de Canillo regala per Sant Jordi l’e-còmic “El que fèvom a canillo” a tots els ciutadans del país

El Comú de Canillo celebrarà un Sant Jordi diferent, marcat pel confinament i per la impossibilitat de tenir les parades de venda de llibres i roses a la plaça Montaup com és habitual, però tot i així des del Comú es vol celebrar aquesta diada diferent amb una iniciativa perquè tota la població del país pugui gaudir, a casa, del seu llibre virtual. A través de l’enllaç: https://e-canillo.com/santjordi es podrà descarregar un exemplar del còmic “El que fèvom a Canillo”, un recull d’històries i experiències dels padrins de la parròquia, a través de la recopilació de testimonis orals feta per l’escriptora Núria Boltà sobre la qual posteriorment el dibuixant Jordi Planellas va posar la seva mirada personal, amb un toc d’humor.

A més totes les persones que accedeixin a la pàgina web del Comú per descarregar-se el còmic, podran participar en el sorteig de 10 exemplars físics.

Des de la biblioteca comunal es proposa també una activitat per als més petits de la casa que consistirà en la creació d’un punt de llibre o una manualitat relacionada amb Sant Jordi que es podrà compartir a Instagram perquè des de @biblioteca.canillo es pugui fer un recull de la diada amb totes les propostes dels més petits.

També des de la biblioteca comunal es durà a terme una nova sessió del Club de lectura per videoconferència. La lectura proposada és “La música que sona quan s’acaba la cançó” i la propera trobada serà avui mateix i servirà per preparar la sessió amb l’autora del llibre, Marta Grau, que tindrà lloc per videoconferència el proper 29 d’abril a les 17.30h.

Des de la Xarxa de Biblioteques d’Andorra, de la qual forma part la biblioteca de Canillo, s’ha posat en marxa una iniciativa, de totes les biblioteques conjuntament amb els editors, per donar a conèixer diferents novetats literàries d’autors andorrans o que parlen d’Andorra en les seves obres, i cada dia fins al 6 de maig, mitjançant petits fragments llegits en format vídeo a Instagram es podran conèixer aquestes propostes literàries. El personal de la biblioteca comunal també ha participat en aquesta iniciativa, que podreu trobar a les xarxes socials, amb l’etiqueta #AndorraSantJordiaCasa.

Així mateix, es recorda que es pot gaudir gratuïtament d’una àmplia oferta de llibres on-line a través de la plataforma ebiblioandorra, en cas de necessitar més informació per obtenir les dades d’accés es pot contactar amb la biblioteca comunal a través del correu biblioteca@canillo.ad.