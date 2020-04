La Seu d’Urgell celebra la diada de la rosa i el llibre de manera confinada

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell proposa per aquest Sant Jordi un seguit d’activitats per a totes les edats per a poder celebrar des del confinament la diada del llibre i la rosa, organitzades per la Biblioteca Sant Agustí i l’Àrea de Cultura, la Regidoria de Comerç, les Regidoria de Joventut i Infància i la Regidoria de Gent Gran.

La primera proposta per aquest Sant Jordi ‘diferent’ és l’activitat participativa per celebrar el Dia del Llibre amb els seus lectors i lectores a través de les xarxes socials que organitza la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell.

Una altra proposta, aquesta de caire comercial, és la que porta per lema ‘Confina’t entre llibres i roses’ que té com a objectiu no deixar de celebrar aquesta diada malgrat l’actual crisi sanitària. Així, l’Ajuntament urgellenc ha demanat a llibreries, editorials i floristeries de la Seu la seva col·laboració per fer-ho possible encara que sigui de manera diferent a la tradicional.

Una tercera proposta que ens convida a celebrar Sant Jordi són els tutorials que han creat joves de la Seu d’Urgell i comarca per elaborar roses i punts de llibre amb material reciclat.

I un Sant Jordi, encara que sigui confiant, sense contes no és un Sant Jordi com cal, les Àrees d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han organitzat la iniciativa El 23 d’abril, escolta contes des del balcó. Aquest vol ser un acte divertit i participatiu adreçat als més xics de la casa per gaudir-lo des dels seus balcons i les seves finestres. Aquests ‘contes des del balcó’ aniran a càrrec dels joves artistes alturgellencs Ivan Caro i Joel Pla.

Per últim, la cinquena proposta per aquest dijous 23 d’abril, diada de Sant Jordi, és la lectura intergeneracional de poesia que es podrà gaudir a través de les xarxes socials de @ajlaseu i @ojalturgell on hi participen un total de 24 persones de diferents edats.

