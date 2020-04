Com encerar el cotxe

A tots ens agrada que la carrosseria del nostre cotxe brilli com el primer dia. No obstant això, aquest aspecte de nou no dura per sempre, per la qual cosa la solució és encerar-lo. Abans de començar, convé seguir uns passos previs.

El primer és rentar a fons amb sabó específic per a vehicles. No poden quedar restes de sorra, mosquits, resina o femta d’ocells. Si hi ha restes que no surten amb l’aigua a pressió, tracta’ls amb una esponja suau fins a eliminar-los per complet.

Després, aclareix bé amb aigua freda perquè no quedi sabó o brutícia en la carrosseria.

En assecar, usa draps de microfibra que no deixin pelusses.

Tant la rentada com l’encerat, realitza’l en un lloc clar, però a l’ombra, perquè la cera seca molt ràpid i si no es retira en el seu moment, el resultat no és eficaç. Encera peça a peça, amb suavitat i amb moviments circulars. Les peces més grans, com el capó o el sostre, és millor fer primer una meitat i després l’altra. Així donarà més temps per a aplicar correctament el producte. No utilitzis molta quantitat, ja que la cera dóna molt de si.

Les peces que no hagin de rebre tractament com a fars, pilots, intermitents de les aletes davanteres, gomes de les finestretes o algunes motllures, cobreix-les abans amb cinta de carrosser.

Per actualidadmotor.com