Els cònsols i els consellers del Comú de Canillo que formen part de la majoria comunal, han decidit aquesta setmana desestimar la proposta de participació en l’accionariat de la societat TÚNEL D’ENVALIRA S.A. (TENSA).

La proposta va estar lliurada a l’anterior equip comunal, a finals del 2019, el qual, malgrat els esforços per analitzar detalladament les condicions de l’operació, no va disposar del temps necessari per poder prendre una decisió degudament fonamentada, atesa la coincidència amb la celebració de les eleccions comunals, el 15 de desembre passat.

L’actual majoria al Comú de Canillo, tot just incorporar-se al Comú, ha reprès el dossier, i s’ha pronunciat tan aviat com li ha estat possible, tot i el curt termini de temps del qual disposava, un cop el Govern hagués autoritzat el canvi d’accionariat, tenint en compte que la resta d’inversors, tots ells privats, ja havien donat el seu vistiplau a l’operació.

La majoria al Comú de Canillo, ha destinat gran part dels seus esforços, durant les dues primeres setmanes del seu mandat, en analitzar l’extensa i complexa documentació de l’operació facilitada per l’impulsor del projecte, i en mantenir reunions amb els principals actors de l’operació a fi d’esvair tots els dubtes que es plantejaven.

Un cop finalitzat l’anàlisi es va concloure que l’operació proposada s’ajustava a dret, des de l’òptica de les administracions públiques, sense que s’haguessin observat impediments normatius i/o legals que fessin determinar el contrari i que la participació del Comú en una infraestructura d’aquest tipus -que controla una part important de l’accés de vehicles a la parròquia des de França- podia considerar-se que tenia un component estratègic per Canillo, i per tant esdevenir d’interès públic per la parròquia.