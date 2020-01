Moneyval, l’òrgan del Consell d’Europa contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, ha confirmat aquest divendres que Andorra “ha reforçat la seva estructura” per lluitar contra el “diner brut”. Les millores d’Andorra fan referència a l’ampli compliment de les deficiències tècniques sobre tres recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI), que fins ara el país respectava només “parcialment”.

Es tracta de les recomanacions relatives a la transparència i titularitat efectiva de les disposicions jurídiques, la regulació i supervisió de les institucions financeres, i la regulació i supervisió d’empreses i professions no financeres. El Principat també ha assolit el grau de “conforme” en una altra recomanació sobre nous requisits referits a la cooperació i coordinació nacionals. D’aquesta manera, de les 40 recomanacions de FATF, Andorra compleix deu i ho fa àmpliament en 27 més. Queden encara tres recomenacions que Moneyval considera que només es compleixen “parcialment”.

La primera sobre la prevenció de riscos de l’abús del finançament del terrorisme en el sector sense ànim de lucre. “No s’han donat passos per promoure la supervisió i el control” d’aquest risc, diu l’organisme del Consell d’Europa. Reconeix, no obstant, que s’estan prenent mesures actualment per arreglar aquest dèficit. La segona recomanació incideix en la necessitat d’aplicar un procés d’identificació oportú de les persones físiques o jurídiques que controlen accions. I l’última fa referència a la ratificació de tractats internacionals pendents, que no s’especifiquen. Sobre aquest punt, en qualsevol cas, es reconeixen els “passos de gegant” que ha donat Andorra per homologar la seva legislació als tractats internacionals.