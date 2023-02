Fa 63 anys naixia el desaparegut Enrique Urquijo, de Los Secretos

Un 15 de febrer de 1960 naixia, Enrique Urquijo, a Madrid. Cantant, compositor i guitarrista. A finals dels setanta va formar, juntament amb els seus germans Javier i Álvaro, el grup Tos, que el 1980 es va transformar en Los Secretos; banda de la nova onada que des d’una posició inicialment pop va anar derivant cap a sons a la frontera amb el country.

Als anys noranta, mentre seguia amb Los Secretos, va gravar en solitari acompanyat per Los Problemas, formació amb què se sentia més lliure que amb el seu grup original i que li permetia acostar-se al cançoner llatinoamericà i encarar versions alienes sense cap tipus de traves. De caràcter introvertit i amb tendència a la depressió, les drogues van ser habituals a la seva vida des dels primers anys vuitanta; va morir de sobredosi a un portal del centre de Madrid el novembre de 1999. Va ser un dels grans compositors del pop espanyol, amb gust per la malenconia. Per a la història ha deixat cançons inoblidables com “Déjame”, “Ojos de perdida”, “No sé si se acuerda”, “Buena chica” o “Agárrate a mí, María”.





Font: EfeEme.com