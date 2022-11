El comitè directiu del PS aprova els eixos del seu programa electoral, amb l’habitatge com eix central

El comitè directiu del Partit Socialdemòcrata, reunit aquest dissabte, ha aprovat les grans línies del programa electoral, que tindrà la prioritat de l’habitatge digne i a preu assequible com a qüestió central. Així ho ha explicat el president de la formació, Pere López, en acabar la reunió, recordant que “avui en dia la problemàtica de l’habitatge acaba condicionant totes les altres polítiques”.

La voluntat és “refocalitzar tota l’acció de la propera legislatura cap a aquestes qüestions”, ha resumit López durant la reunió del comitè directiu, com són: l’habitatge com a tema central i vinculat a les mesures per a millorar el poder adquisitiu de les famílies, uns serveis públics de qualitat i econòmics, suport als professionals i treballadors autònoms del país.

El president del PS ha recordat que la problemàtica de l’habitatge “acaba condicionant les altres polítiques, també les salarials”, i ha valorat que “fins que no s’ataquin de manera decidida la qüestió de l’habitatge i s’adoptin mesures valentes en aquest sentit, tota la competitivitat empresarial i dificultats de poder adquisitiu de les famílies difícilment tindran solució”.

D’altra banda, s’ha fet un repàs a l’actualitat parlamentaria i el que es treballarà des del Consell General les properes setmanes. En aquest sentit, s’ha tractat l’esmena a la totalitat del pressupost, l’esmena a la totalitat de la llei de biomedicina, la llei energètica i altra vegada la qüestió dels increments salarials i dels preus dels lloguers, que va protagonitzar la darrera sessió de control al Govern. En aquest punt, s’ha posat de manifest “el desgavell que està havent-hi per part del Govern i la manca de claredat en aquest sentit”.

El comitè directiu del PS s’ha reforçat en la seva posició: “per a recuperar poder adquisitiu, que és la necessitat principal avui en dia, els lloguers no poden augmentar de cara l’any que ve el mateix nivell que s’acordi per als salaris. Hi ha d’haver una política de contenció d’increment dels lloguers, sinó altrament la competitivitat empresarial i el poder adquisitiu de les famílies no es podrà veure millorat”.

Finalment s’ha fet el tomb a l’actualitat de les parròquies i a l’activitat comunal, particularment on la formació socialdemòcrata té més presència, com és Ordino, Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Evidentment hi ha hagut lloc per a tractar el malaurat incendi del Centre Cultural i de congressos lauredià.