Padreny participa a la reunió que la xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA celebra a Armènia

El conseller general, Roger Padreny, ha viatjat a Yerevan, Armènia, per a participar a la reunió que la Xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA (Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa) ha organitzat des d’aquest dissabte i que s’allargarà fins dilluns. Padreny hi assisteix com a representant del Consell General i s’entrevistarà, juntament amb els altres joves parlamentaris, amb el president de la República d’Armènia, Vahagn Khachaturyan, i el president del Parlament armeni, Alen Simonyan, entre altres personalitats.

Les jornades versaran sobre el paper de la joventut davant les amenaces a la seguretat i a la democràcia i comptaran amb la participació de diferents representants del parlament d’Armènia, a més de la presidenta de l’OSCE-PA, Margareta Cederfelt. A més, els membres de la xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA es reuniran també amb el vici-ministre d’Afers exteriors de la República d’Armènia, Vahe Gevorgyan, el secretari del Consell de Seguretat, Armen Grigoryan, i també amb la defensora del poble (ombudswoman), Kristinne Grigoryan.

La creació de la Xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA va ser proposada per la delegació del Consell General i que el propi Padreny ha treballat per a consolidar i crear-ne el comitè executiu, que es va constituir el passat mes de març. Des d’aleshores s’han realitzat diferents reunions, una d’elles al Principat, la qual va servir per a aprovar la Declaració d’Andorra, i també Birmingham, en el marc de la reunió anual del juliol, en la què es va reconèixer la Xarxa de joves parlamentaris dins l’OSCE-PA.