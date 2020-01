El cap de setmana (dies 25 i 26), tornarà l’activitat en la pista gelada del Circuit Andorra, amb motiu de la disputa de la segona cita del calendari (G2) de les Crèdit Andorrà GSeries 2020.

Xevi Pons (GS), José Roger Chalmeta (GIAND), Joan Casanovas (2RM), Yann Le Potier (SBS) i Angel Moñino (CC), arribaran el dissabte/diumenge a l’escenari del Port d’Envalira, com a líders de les respectives provisionals, mentre que els rivals ho faran amb l’objectiu de desbancar-los de la seva preuada posició.

Els horaris es repetiran. El traçat amb canvis

Els horaris seran idèntics als de fa quinze dies. Així doncs, les categories GS, GIAND i 2RM, iniciaran la seva activitat en la pista a les 17.00 hores, amb la disputa de les mànegues d’entrenaments lliures. Les finals, el moment en què els pilots competiran en grup, començaran a les 20.00 hores.

El diumenge, a partir de les 7.30 hores, arribarà el moment de les verificacions per als Side by Side i els Car Cross. Les tandes lliures començaran a les 8.00 hores, una vegada definides les graelles de sortida, a les 11.00 hores es donarà l’ordre de sortida de la primera final.

Els pilots disputaran la G2 en un traçat més tècnic, si el comparem amb el que van iniciar les Crèdit Andorrà GSeries. El traçat de 1,2 km, incorporarà la variant més tècnica i revirada després de la parabòlica de final de recta. És evident doncs que es mantindrà la baixada de contra-meta, fins al revolt d’esquerres que dóna entrada a la recta d’arribada, com una de les zones més espectaculars de l’escenari.

La categoria regna (GS) la més ajustada

En la primera cita de la categoria GS, Xevi Pons va aconseguir la 1a posició per un sol punt de diferència sobre Ferran Pujol, a més amb Alvaro Rodriguez i el campió 2019 de la categoria, Miguel Socías, molt prop dels guanyadors.

Seguirà la mateixa tendència la G2?, Sens dubte, és una de les incògnites que el dissabte (dia 25) viurà un segon capítol.

La igualtat també sembla el denominador comú de les 2 Rodes Motrius (2RM) i els Car Cross (CC). Les coses semblen més definides entre els GIAND i el Side by Side (SBS), en tots dos casos els vencedors, José Roger Chalmeta i Yann Le Potier respectivament, van aconseguir acumular la puntuació màxima (65 punts) a la G1. No obstant això, tot és possible en la pista gelada del Port d’Envalira.

Les verificacions (administratives i tècniques) seran el punt de partida de la G2, de les Crèdit Andorrà GSeries 2020. La cita és a les 16.30 hores de dissabte (dia 25) en el Circuit Andorra .

