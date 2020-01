El ministre portaveu del Govern, Eric Jover, ha lamentat en la roda de premsa posterior al consell de ministres la situació de col·lapse viscuda aquest dimecres a tot el país. Ha assegurat que “les previsions no feien intuir aquesta situació”.

Assegura que “els gruixos caiguts són molt superiors al previst i la tipologia de la neu ha fet que el gel provoqués més lliscament i dificultats associades al tractament de la situació”, en la línia de les declaracions del director de Mobilitat, Jaume Bonell, aquest dimecres al matí. Jover ha explicat que es manté l’alerta davant les previsions meteorològiques, que apunten a més neu i pluges en funció de les cotes.

El ministre portaveu ha anunciat el reforç del transport escolar per dijous després dels retards importants que s’han patit aquest dimecres a causa de la nevada. També han confirmat l’anul·lació de l’esquí escolar també dijous. El ministre d’Interior, Josep Maria Rossell, ha remarcat al seu torn que un total d’onze patrulles de policia han actuat en els llocs més complicats, com la rotonda d’Anyós o la sortida d’Encamp per comprovar que els vehicles anaven equipats. Confirma que s’han imposat sancions.

Rossell també ha recordat que el perill d’allaus se situa en el nivell 4 i demana no sortir a la muntanya.

El Govern demana la col·laboració ciutadana mentre duri aquest episodi de nevades. Recomana avançar els desplaçaments i evitar fer servir el vehicle si no és absolutament necessari.