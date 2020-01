L’organització de la Comapedrosa Andorra confirma que si les condicions es mantenen com a dia d’avui, la cursa Individual que tindrà lloc el dissabte 25 de gener i és puntuable per la ISMF, es podrà realitzar íntegrament al sector d’Arinsal, una de les premisses per a l’organització. Però, per causes meteorològiques i principalment per seguretat, la Individual Race no coronarà el cim més alt d’Andorra, el Comapedrosa. Com ja va comunicar Carlo Ferrari, director tècnic de la cursa Comapedrosa Andorra, l’organització disposa de varies opcions alternatives que estan posant apunt i que demà es comunicaran. A Vallnord-Pal Arinsal han caigut 60 cm de neu a cota 1900.

La Comapedrosa Andorra involucrada amb els més petits

Amb l’objectiu de donar a conèixer la Copa del Món d’Esquí de Muntanya i mostrar la diferència d’aquest esport amb l’esquí alpí, Jeniffer Ferrer, membre del comité organitzador de la cursa i el corredor andorrà, Sergi Casabella, van presentar ahir a l’escola andorrana de la Massana als cursos de 5è i 6è, la Copa del Món. En aquesta presentació, els més petits van aprendre sobre el material que s’utilitza per fer esquí de muntanya, així com punts més tècnics de la cursa. Els alumnes es van mostrar molt interessats i receptius.