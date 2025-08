El CCAU aprova demanar el conveni amb l’ACA per a renovar l’EDAR de Montferrer

Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell – Juliol 2025 (Foto: RàdioSeu)

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha aprovat aquesta setmana, amb els vots favorables de Junts, ERC i la CUP, el decret de sol·licitud de conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de cara a executar el contracte d’obres per a remodelar l’Estació Depuradora d’Aigües (EDAR) de Montferrer. Aquest és un dels projectes més importants que afronta aquesta dècada el Consell, atès que comportarà una inversió de més de 15 milions d’euros, la més gran dels darrers anys, i és previst que es dugui a terme en un mínim de quatre anys.

Per a l’equip de Govern (Junts) la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, ha recordat que l’EDAR de Montferrer depura les aigües de la Seu d’Urgell i a quasi tota la plana de l’Urgellet, que és on es concentra la gran majoria tant de la població com de l’activitat econòmica de la comarca. Lladós ha avançat que, de fet, aquesta obra suposarà, a efectes pràctics, la construcció d’una nova depuradora i, per tot plegat, esdevé un projecte clau i, ara mateix, necessari de cara al futur i a les perspectives de creixement de la zona.

En aquest mateix terreny, el ple ha aprovat la ratificació per a sol·licitar a l’ACA un nou conveni en la modificació del projecte de la nova depuradora d’Organyà. Es va determinar que el lloc escollit inicialment no era l’adient i, per això, l’ACA i l’Incasòl han acordat ubicar aquest equipament al futur polígon industrial de Vilansats. D’aquesta manera, indiquen, s’atendrà millor tant les necessitats actuals de la població d’Organyà i del seu entorn com del nou recinte industrial.

El grup de Compromís pel Pirineu es va abstenir en aquests dos punts. En nom de la formació, Toni Mas ho va justificar perquè, afirma, continuen constatant una manca de depuradores en moltes poblacions de la comarca i també “problemes amb les analítiques”; concretament, casos en què l’aigua de boca es es barreja amb aigua del Segre que conté microorganismes. ERC i la CUP hi han votat a favor.