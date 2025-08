Aquestes vacances d’estiu, festa de pijames per a adolescents

Adolescents en una festa de pijames (AMIC)

Una festa de pijames -pijamada- per a adolescents és molt més que una nit de diversió: és una oportunitat per a reforçar vincles i crear records inoblidables. Per a aconseguir-ho, cal cuidar la decoració i l’ambient. El primer pas és preparar la zona de dormir. La sala d’estar és ideal: àmplia, amb espai per sacs de dormir o matalassos, coixins tous, mantes i una il·luminació suau que aporti calidesa.

La decoració pot marcar la diferència. Llums de fada, garlandes i coixins decoratius ajuden a crear un entorn màgic. Si vols anar més enllà, escull un tema com “nit de cinema”, “spa casolà” o “nit retro” i decora segons aquesta idea.

A més, un photocall amb disfresses i complements divertits pot afegir un toc original i fomentar les fotos i els selfies.

Crear un espai bonic i confortable farà que tothom se senti a gust i predisposat a gaudir de la vetllada al màxim.

No cal una gran inversió per a aconseguir un ambient especial: la clau és la creativitat i tenir en compte els gustos dels adolescents. Deixar que participin en la decoració pot ser una activitat prèvia divertida que els impliqui i els faci sentir protagonistes. Al final, el més important és crear un espai on se sentin lliures per a expressar-se, riure, compartir i viure una experiència que recordaran amb il·lusió durant molt de temps.

Amb una mica d’imaginació, qualsevol sala es pot convertir en l’escenari perfecte per a una nit màgica.





Per Tot Sant Cugat