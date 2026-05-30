El CAPAU i serveis de salut impulsen “La Placeta”, un nou espai comunitari, a la Seu, per a combatre l’aïllament social

El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) conjuntament amb serveis de salut, posarà en marxa el 10 de juny La Placeta, un nou espai comunitari que oferirà trobades setmanals obertes a tothom al Centre Cívic El Passeig de la Seu d’Urgell, que té com a objectiu fomentar el benestar emocional, les relacions socials i la participació ciutadana. El projecte, impulsat conjuntament per Serveis Socials i Salut a partir de la col·laboració entre el CAPAU, la Fundació Sant Hospital i l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la Seu d’Urgell, es concep com un espai de trobada informal, accessible i gratuït, obert a persones de totes les edats i situacions personals. La voluntat del nou espai és crear vincles, prevenir situacions de soledat no desitjada i reforçar la cohesió social a la ciutat.
Les sessions tindran lloc cada dimecres d’11 a 12 del migdia i no caldrà inscripció prèvia per a participar-hi. La primera trobada es farà el dimarts, dia 10 de juny, en format de sessió inaugural.
Una de les particularitats de La Placeta és que comptarà amb la participació activa de professionals de l’àmbit social i sanitari: treballadores socials i la psicòloga de benestar emocional comunitari dinamitzaran les trobades i facilitaran l’acompanyament dels participants.
Més enllà de ser un espai de conversa, l’espai també vol funcionar com una porta d’entrada als recursos i a les activitats que s’organitzen a la Seu i entorn, amb la voluntat que cap persona quedi desvinculada de la vida comunitària.